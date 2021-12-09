Поліцейські намагалися зупинити водія для огляду авто.

У польському селі Трещотки поблизу кордону з Білоруссю затримали 35-річного українця. Він перевозив на автомобілі іракців, які незаконно перетнули кордон.

Про це повідомляє польське видання RMF 24.

Читайте також"Курс не на миролюбну політику": Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом на білорусько-українському кордоніЗазначається, що поліцейські намагалися зупинити водія Mazda для огляду. Українець почав тікати й після погоні з поліцією був заарештований у селі Трещотки неподалік від Більськ-Підляського, приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю. Під час огляду салону поліція виявила дев’ятьох громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон.

У виданні також зазначають, що з початку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні поліція Польщі затримала 330 так званих "кур'єрів", які надавали допомогу у незаконному перетині кордону. Загалом вони хотіли перевезти майже 1,4 тисячі людей.

Нагадаємо, 4 грудня польські прикордонники затримали ще двох громадян України за пособництво незаконним мігрантам у перетині кордону Білорусі з Польщею.

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Автор: Екатерина Малюга