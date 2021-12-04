Минулої доби було зафіксовано 62 спроби незаконно перетину білорусько-польського кордону.

Польські прикордонники затримали двох громадян України за пособництво незаконним мігрантам у перетині кордону Білорусі з Польщею.

Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

"Минулої доби, 3 грудня, було 62 спроби перетину кордону. Офіцери прикордонної служби винесли 10 рішень про виїзд з території Республіки Польща. Затримано 4 особи за пособництво: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі", - йдеться у повідомленні.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Читайте такожНа Одещині чоловік убив односельця та сховав тіло в диван (фото)З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями. Польські прикордонники не вперше затримують громадян України, які допомагають мігрантам. Зокрема, про такі випадки Прикордонна служба Польщі інформувала 24 жовтня та 13 листопада.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

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Автор: Дмитро Шварц