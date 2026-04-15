У США немає часу на Україну: Зеленський назвав причину

Український лідер наголосив на тому, наскільки важливим є тиск США на Росію.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу негативного впливу ірано-іракської війни на мирні зусилля та постачання зброї в країну. Про це пише welt.

Говорячи про двох американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, він заявив: "Вони постійно контактують з Іраном і у них немає часу на Україну".

Зеленський запропонував допомогу в ситуації з Ормузькою протокою.

"Ормузька протока закрита, і ми хочемо її відкрити. У нас вже є досвід у цьому питанні, наприклад, із закриттям Чорного моря. Але Америка нас про це ще не просила", - сказав він.

За його словами, у США більш конструктивна дипломатія з Росією, ніж з європейцями.

"У тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти місце. Це важливо, але складно. І я не бачу жодних сигналів від США про те, що вони цього хочуть", - зазначив Зеленський.

У відповідь на питання про позицію Трампа щодо України він сказав:

"У мене таке відчуття, що він з самого початку говорив, що займатиме проміжну позицію. Це показує, що він не на моєму боці і не на боці Росії".

Український лідер також підкреслив, наскільки важливий тиск США на Росію, і погодився з оцінкою, що Трамп - єдиний, кого боїться Путін.

"Якщо США не чинитимуть тиску на Росію, то вона більше не боятиметься", - пояснив Зеленський.

Він стверджує, що Німеччина сьогодні допомагає Україні більше, ніж США.

"Німеччина, безумовно, є найбільшим стратегічним партнером у Європі", - додав президент.

Війна в Ірані - останні новини

Сьогодні Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку.

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них - і заради всього світу", - написав президент США.

Також, за словами Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

