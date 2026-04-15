Дефіцит такий, що гірше бути не може: Зеленський заявив про нестачу ракет до Patriot

На постачання Україні озброєння негативно впливає війна на Близькому Сході.

В даний час Україна має критичну нестачу ракет до американських зенітних ракетних комплексів Patriot, які є частиною української протиповітряної оборони.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю ZDF. "У нас зараз такий дефіцит, що гірше бути не може", – сказав глава держави.

Президент повʼязав це з ситуацією на Близькому Сході і підкреслив, що війна в Ірані негативно впливає на Україну.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї… Це виклик для всіх. Війна для всього світу. Не лише для США та Ізраїлю", – заявив Зеленський.

Також він запропонував допомогу у розблокуванні Ормузької протоки:

"Ормузька протока закрита, і ми хочемо її відкрити. У нас вже є досвід блокування Чорного моря. Америка нас ще не просила".

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна узгодила з Німеччиною пакет допомоги на суму 4 млрд євро. За його словами, Берлін зокрема зобовʼязався профінансувати "сотні ракет" до Patriot для України, а також постачання 36 пускових установок IRIS-T.

Також про нові пакети допомоги на суму 1 млрд євро для України повідомили Бельгія та Іспанія. Ці фінанси будуть спрямовані зокрема й на посилення української ППО, зазначив Федоров. Крім того, Бельгія підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

