Якщо Китай справді хоче миру в Європі, Київ готовий обговорити з Пекіном шляхи його досягнення.

Україна ніколи не просила зброю в Китаю, але це важливо, якщо б Пекін міг допомогти в цьому. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції під час Форуму "Україна. Рік 2025".

"Вважаю, що Китай неабияк зацікавлений у Європі, в ЄС в економічному сенсі. Я також вважаю, що в цьому випадку Китай може допомогти нам різними можливостями зупинити Путіна і забезпечити повагу до нашої територіальної цілісності", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україні перш за все потрібна зараз зброя.

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"Ми ніколи не запитували зброю в Китаї, бо знаємо відповідь. Але думаю, що це важливо, якщо б Китай міг нам допомогти в цьому за умови, що в них є зацікавленість відіграти роль у відновленні миру. Ми готові про це говорити", - сказав український президент.

Війна в Україні і Китай

Як повідомляв УНІАН, Росія має проблеми з відновленням збройного потенціалу через введені міжнародні санкції, застосовані через агресію РФ проти України. Однак її оборонна промисловість продовжує працювати, отримуючи багато запчастин нелегально, а також від країн, які її підтримують. Торік уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї, надходять до РФ із Китаю.

Також днями міністр закордонних справ країни Ван І заявив, що Китай підтримує досягнення "консенсусу" між США і Росією з питання війни в Україні. Ван І наголосив, що Китай готовий і далі відігравати конструктивну роль у "політичному врегулюванні кризи".

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