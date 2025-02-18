Аналітики поставили під сумнів ефективність китайської армії.

Китай збільшує свою військову міць, і в результаті армія КНР, яка раніше не була навіть однією з найсильніших в Азії, за неодноразовими оцінками аналітиків, тепер становить конкуренцію, а в деяких категоріях і перевершує збройні сили США.

Однак, пише CNN, у доповіді, опублікованій вашингтонською компанією RAND Corp., йдеться про те, що, головним мотивом масштабної військової модернізації правлячої комуністичної партії Китаю є збереження влади, а не боротьба із заокеанським ворогом. Як стверджують аналітики, прагнення комуністичної партії до контролю над військовим персоналом і китайським суспільством можуть завадити армії Китаю в бою, особливо проти такого рівного противника, як США.

"НВАК (Народно-визвольна армія Китаю), як і раніше, здебільшого зосереджена на підтримці правління Комуністичної партії Китаю, а не на підготовці до війни", - пише експерт з Китаю в RAND Тімоті Хіт.

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Він підкреслює, що військові успіхи Китаю в модернізації спрямовані насамперед на зміцнення привабливості та авторитету правління компартії, що робить війну малоймовірною.

Крім того, аналітик зазначає, що підрозділами НВАК керують не тільки командири, а й політичні комісари, які зосереджені на лояльності партії, а не на бойовій ефективності. Така розділена система командування, за його оцінкою, знижує здатність командирів гнучко і швидко реагувати на ситуації, що виникають.

Водночас інші експерти критикують його висновки, вказуючи, що лідер Китаю Сі Цзіньпін чітко позначив свою головну військову мету: поставити Тайвань під контроль Пекіна, якщо буде потрібно, силою.

"Є набагато простіші, дешевші і менш ризиковані способи забезпечити максимальну безпеку партії, ніж ті спеціалізовані бойові можливості, яких так наполегливо домагається Сі", - сказав професор стратегії у Військово-морському коледжі США Ендрю Еріксон.

Трамп хоче налагодити відносини з Китаєм

Зокрема, він заявив, що щойно війни в Україні та в секторі Газа вщухнуть, він хоче зустрітися з Росією і Китаєм, щоб обговорити різке скорочення витрат на оборону всіма трьома країнами.

Водночас адмірал Семюел Папаро, командувач Індо-Тихоокеанським командуванням, сказав, що Китай збільшив темпи навчань навколо Тайваню до такої міри, що для США може виявитися складно визначити, коли почнеться атака.

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