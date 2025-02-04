Український президент отримав запрошення на інавгурацію, але вирішив, що просто приїзд, без обговорення питання завершення війни в Україні, був би не дуже доречним.

Президент України Володимир Зеленський розкрив причину, чому не приїхав на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Він запросив мене в дуже загальних виразах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто чи іншим чином. Але я вважаю, що нам потрібен час, щоб посидіти і поговорити про те, як закінчити війну", - розповів Зеленський.

За словами президента, він переконаний, що в момент інавгурації у Трампа були свої власні питання на порядку денному.

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"Це, можливо, один із найважливіших днів у його житті, у житті американського народу. І я думаю, що мій приїзд просто був би не дуже доречним. У нього не було часу на особисту зустріч", - пояснив Зеленський.

Інавгурація Трампа

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, у день інавгурації Трампа, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що переговори української сторони з новою командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися вже в лютому.

Видання The Independent із посиланням на "людей, які працюють із новопризначеною адміністрацією Білого дому", повідомляло, що Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолія. Зазначалося, що він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом із Борисом Джонсоном і Джорджією Мелоні.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті після інавгурації зазначив, що президент РФ Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, він не знає, чи хоче Путін укладення мирної угоди, водночас наголосив, що в РФ через це "будуть великі проблеми", адже й росіяни в більшості "вважали, що війна закінчиться за тиждень".

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