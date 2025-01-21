Політик вважає, що в найближчий час буде завершено процес формування команди Трампа.

Перемовини української сторони з новою командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися вже у лютому. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. І я думаю, що там насправді будуть відбуватися основні процеси, основні перемовини з новою командою Трампа, тому чекаємо. За декілька тижнів будемо мати всі необхідні новини", - зазначив Арахамія.

За його словами, під час інавгурації Трампа багато американців піходили до нього в США і говорили про підтримку України і висловлювали сподівання, що війна з Росією буде скоро закінчена. Лідер фракції "СН" сподівається, що в найближчий час буде завершено процес формування команди Трампа і розпочнеться процес перемовин.

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Трамп і Росія - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті після інавгурації, зазначив, що Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. За його словами, натомість президент України Володимир Зеленський хоче підписати мирну угоду.

Трамп наголосив, що він не знає, чи Путін хоче укладання мирної угоди. Новий президент США зауважив, що в РФ через це "будуть великі проблеми", адже й росіяни в більшості "вважали, що війна закінчиться за тиждень".

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