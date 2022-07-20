Суд в Гаазі збирається до кінця 2022 року або на початку 2023 року висунуть звинувачення.

Міжнародний кримінальний суд має намір розглянути першу справу про воєнні злочини Російської Федерації в Україні до кінця року. Перший випадок представлять вже прийдешньою зимою або на початку 2023 року.

Про це пише Bloomberg

За даними джерел видання, остаточна дата ще не встановлена, і процес може затягнутися, тому що для підготовки справи потрібен час. При цьому конкретні деталі розглянутої справи невідомі.

У березні була створена спільна слідча група у складі кількох європейських судових органів для збору доказів злочинів російської армії в Україні. Прокуратура МКС є учасником слідчої групи, роботу якої підтримує агентство Європейського Союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя.

Відзначається, що МКС та Україна ведуть переговори про передачу Києвом як мінімум одного російського військовополоненого до суду. Він може дати свідчення проти високопоставлених російських командирів.

Відтоді як Росія вдерлася в Україну 24 лютого, Верховний комісар ООН з прав людини зафіксувала понад 11 500 жертв серед цивільного населення. Станом на 12 липня було вбито не менше 5024 мирних жителів, у тому числі близько 300 дітей.

Російські військові звинувачуються в нападах на цивільні будівлі та звірствах в ряді українських міст, таких як Буча, де окупанти влаштовували масові поховання, а також катували та страчувала українців.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня Україна подала до Міжнародного Суду ООН у Гаазі меморандум по суті у справі про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування заподіяної шкоди.

При цьому агент України в Міжнародному Суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич заявив, що Міжнародний суд ООН в Гаазі почне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців.

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