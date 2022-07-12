Міністра закордонних справ Греції ознайомили з жахливими наслідками ракетних ударів по території Одеси та Одеської області.

Греція планує звернутися до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати військові злочини, які РФ вчинила в Маріуполі та Одеській області.

Про це повідомили в Одеській обласній воєнній адміністрації.

Зазначається, що глава МЗС Греції Нікос Дендіас з робочим візитом прибув до Одеси та зустрівся з начальником Одеської ОВА Максимом Марченком. Також гість провів зустріч з представниками грецьких товариств Одеси, відвідав Одеський національний академічний театр опери та балету, а в Одеській національній науковій бібліотеці підписав Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним консульством Греції та Державним архівом Одеської області щодо цифровізації архівів, що становлять iнтepeс для Греції.

"Марченко ознайомив міністра закордонних справ Греції з жахливими наслідками ударів з використанням ракет, завданих російською армією безпосередньо по території Одеси та Одеської області. Нікос Дендіас, перебуваючи в Одесі заявив, що Афіни мають намір звернутися до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати військові злочини, які вчинила армія Росії не лише в Маріуполі, а й в Одесі та Одеській області", - йдеться в повідомлені.

"Греція проситиме Міжнародний суд розслідувати військові злочини, що сталися у Маріуполі, бо наша країна має особливий інтерес до цього міста через грецьку громаду. Окрім того, я проситиму своїх колег в Альянсі зробити все, що вони можуть, щоб не лише допомагати Україні, а й захистити Одеську область і Одесу, щоб ваше прекрасне місто не спіткала така ж доля, як Маріуполь", – додав міністр.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Наприклад, 16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід до бомбосховища, і через тривалий обстріл довгий час не було інформації про постраждалих. Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб.

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ міста Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр "Амстор". Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих. За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

А в ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. В результаті удару загинули 22 людини, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: