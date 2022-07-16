Росія має до кінця вересня подати свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі.

Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі меморандум по суті у справі про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.

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