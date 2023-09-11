Пєсков заявив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може принести "певні нюансування", проте не "якісь зміни на краще".

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував обіцянки екс-президента США Дональда Трампа зупинити війну РФ проти України "за 24 години" у разі перемоги на президентських виборах.

"Вашингтон завжди зберігав всі константи у своїй зовнішній політиці. Константи добре відомі, ці самі константи, які так зараз на своїй шкурі відчувають ведені Вашингтоном європейці. Тому покладати якісь надії на вибори в Америці я б не став", – сказав він в інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".

Пєсков наголосив, що перемога Дональда Трампа на виборах в США може принести "певні нюансування", проте не "якісь зміни на краще". За його словами, Кремль не бачить передумов до того, щоб у США була готовність "прислухатися до заклопотаності їхніх візаві, враховувати стурбованість їхніх візаві".

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Війна в Україні: заяви Трампа

У травні 2023 року кандидат у президенти США під час теледебатів зробив цинічну заяву з приводу війни Росії проти України. За його словами, він може зробити так, що "всі перестануть вмирати" за 24 години.

Наприкінці червня він видав ще одну скандальну заяву щодо російського вторгнення в Україну. Трамп сказав, що українському уряду, можливо, доведеться віддати РФ частину своїх територій, щоб закінчити війну.

Вже у вересні 2023 року Трамп заявив, що був би він президентом США, Путін не вчинив би вторгнення в Україну. При цьому він додав, що його перемогу на виборах у 2020 році нібито "вкрали".

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