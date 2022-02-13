Папа Римський Франциск також поновив молитви за мир в Україні

У Вселенському Патріархаті відбулася літургія та молитва за мир в Україні.

Про це повідомили в генеральному консульстві України в Стамбулі.

"Сьогодні, 13 лютого 2022 року, у храмі Святого Георгія у Вселенському Патріархаті за благословіння та особистої участі Його Всесвятості Патріарха Варфоломія відбулася Божественна літургія та молитва за мир в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім представників генконсульства України в Стамбулі помолились представники генконсульств Греції, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Хорватії, українська та кримськотатарська громади, слухачі українських суботніх шкіл Стамбула.

Нагадаємо, 13 лютого Папа Римський Франциск поновив молитви за мир в Україні на тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Напередодні ЗМІ повідомили, що ЦРУ і американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Видання Politico з посиланням на джерела інформувало, що президент США Джо Байден також повідомив союзникам, що Росія може вторгнутися в Україну 16 лютого.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України 16 лютого.

Водночас він додав, що США вважають, що "великі військові дії можуть відбутися в будь-який день".

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