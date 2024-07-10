Для запрошення Києва до членства в НАТО треба отримати консенсусу серед усіх краї-членів Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Україна стане членом Альянсу, але зарано казати, коли це відбудеться. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав журналістам на брифінгу у Вашингтоні на саміті Альянсу, який відбувається з нагоди 75-ї річниці заснування організації.

"Я очікую, що союзники погодять суттєвий пакет, який складатиметься з п'яти елементів", - сказав Столтенберг.

Зокрема, один з цих елементів - це командна структура НАТО з метою надання безпекової допомоги і забезпечення військової підготовки для України.

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Також - це довгострокове зобов'язання для продовження постійної підтримки України.

Крім того, як сказав генеральний секретар Альянсу, йдеться про нові оголошення про надання негайної підтримки, у тому числі щодо засобів протиповітряної оборони.

Також мова йде про нові двосторонні безпекові угоди, які з Україною укладатимуть окремі союзники НАТО.

Разом з тим, в НАТО мають намір посилити зусилля із приведення Збройних сил України до повної сумісності з арміями Альянсу - в тому числі завдяки роботі нового центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та навчання у Польщі.

"Разом усі ці п'ять елементів являють собою міцний міст для набуття членства України в Альянсі, і я впевнений, що союзники повторять зобов'язання, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Водночас, він очікує, що союзники на саміті погодять "сильне повідомлення" про членство України.

"Я утримаюсь від коментування щодо цього, поки у нас не буде погоджено заяву. Перемовини ведуться прямо зараз. Я впевнений, що ми погодимо заяву пізніше сьогодні", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар підкреслив, що для запрошення України до членства треба отримати в НАТО консенсус, але наразі зарано казати, коли саме Україна стане членом. Він додав, що в Альянсі працюють спільно з Україною для дедалі більшого її наближення до членства в НАТО.

Окремо він нагадав, що президент України Володимир Зеленський у квітні звернувся до НАТО щодо посилення спроможностей ППО України.

"Ми пообіцяли наполегливо працювати щодо цього. І союзники працюють наполегливо ... Тепер у нас відучора є оголошення від президента Байдена і кількох інших союзників, що вони зможуть доставити п'ять нових передових стратегічних систем протиповітряної оборони", - сказав Столтенберг.

Зокрема, ці п'ять систем ППО мають доставити США, Італія, Румунія, Нідерланди і Німеччина. Йдеться про системи Patriot та SAMP/T. Також Україна отримає більше тактичних систем ППО, у тому числі NASAMS.

Шлях України до НАТО - останні новини

У проекті комюніке НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні шлях України до Альянсу назвали незворотнім. Про це повідомило CNN. Водночас, за даними видання, документ ще може змінитися, перш ніж отримає остаточну версію.

Як відомо, США і Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО прямо зараз.

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