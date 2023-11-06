У середу буде опубліковано звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС.

Очікується, що Євросоюз цього тижня ще на крок наблизить Україну до того, щоб стати член блоку, що є бажаною нагородою для Києва на тлі збільшення втоми від війни з Росією.

Як пише Reuters, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує в середу звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС. Звіт і рекомендації послужать основою для прийняття в грудні на саміті лідерів країн ЄС ключового рішення про те, чи варто починати офіційні переговори про членство з Києвом.

"Такі переговори займають роки, перш ніж кандидати будуть відповідати великим юридичним і економічним критеріям для вступу, а блок не бажає приймати країну, що знаходиться в стані війни. Проте просування pахідної інтеграції є головним пріоритетом для України, де війська відчувають втому від бойових дій і виникають побоювання з приводу майбутнього життєво важливої військової допомоги США", - пише Reuters.

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Очікується, що на цьому тижні Київ отримає зелене світло, за умови, що він посилить боротьбу з хабарництвом і захист прав меншин. Останнє питання підняв прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Шлях України до ЄС

Наступного тижня Єврокомісія повинна представити звіт про розширення, в якому йтиметься про виконання Україною семи рекомендацій, щоб почати переговори про вступ. У грудні лідери ЄС повинні дати зелене світло початку переговорів.

26 вересня 2023 року глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна майже завершила виконання всіх необхідних рекомендацій, щоб почати новий етап переговорів про вступ до Євросоюзу.

У суботу під час візиту до Києва президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла суттєвого прогресу у втіленні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

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