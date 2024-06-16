Українці мають право на самооборону, підкреслив очільник МЗС Великобританії.

Триває війна в Україні проти росіян, і міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заперечив думку про те, що в української сторони йдуть погано справи.

Українська сторона має право на самооборону, з погляду міжнародного права і здорового глузду, Київ має право завдати удару по російських військах, коли вони організовано увійдуть в Україну, сказав британський чиновник в Лондоні, спілкуючись з журналістами, пише газета The Courier.

"Я б хотіла заперечити думку про те, що справи йдуть погано. Україна потопила 25% російського Чорноморського флоту. Вони втратили невелику частину території, але це ніщо в порівнянні з величезним шматком території, який вони здобули після відбиття російського вторгнення: і зараз ми бачимо, як використовується набагато ефективніша артилерія, надана американцями", - сказав міністр.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто прочитати

РФ планувала за кілька днів зламати спротив українців та дійти до Києва, однак її плани з тріском провалилися. Українські воїни змогли відтіснити супротивників з центральної частини нашої держави ближче до російських кордонів.

На низці напрямків тривають запеклі бої, у тому числі на Харківському. Росія зазнала величезних втрат як на суходолі, так і на морі. Загальні втрати ворога на 16 червня 2024 року у живій силі становлять 526 310 супротивників. Морські втрати супротивника такі - "мінусовано" 28 кораблів/катерів та один підводний човен.

Вас також можуть зацікавити новини: