Його образило, що Сербія не мала такої ж підтримки свого часу.

Президент Сербії Александар Вучич натякнув, що образився на Євросоюз через допомогу Україні.

В інтерв’ю Financial Times Вучич поскаржився, що рівень допомоги Україні з боку ЄС, надання їй статусу кандидата протягом року після подання заявки й потенційний початок переговорів про членство показує підтримку, яку "Сербія ніколи не отримувала".

При цьому, за словами політика, Сербія зараз у набагато кращому стані, ніж Румунія і Болгарія у 2007 році, коли вони вступили до ЄС. Вучич скептично прокоментував плани союзу щодо розширення до 2030 року.

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"Хто знає, що станеться через сім років? Поглинальна здатність ЄС не більша, ніж була. У вас є 10 чистих платників і 17 країн, які беруть їхні гроші. Жодна з них не хотіла б мати більше членів, на яких витрачає гроші", - пояснив Вучич.

Як відомо, Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році, однак переговори стартували тільки у 2014. На заваді стало небажання Сербії нормалізувати відносини з Косово.

Водночас Сербія залишається єдиною країною на Західних Балканах, яка не підтримала санкції проти Росії. Через це у Брюсселі неодноразово критикували Белград.

Війна в Україні - роль Сербії

Як відомо, Сербія традиційно розглядалась як союзник РФ, але останнім часом Вучич почав допускати можливість запровадити санкції проти країни-агресорки.

У червні він заявив, що Сербія не проти, аби її зброя потрапляла до України, а в липні її уряд оголосив про передачу гуманітарної допомоги у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС.

Вже наприкінці серпня Вучич зустрівся з Володимиром Зеленським. Український лідер назвав розмову досить "відкритою, чесною та продуктивною".

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