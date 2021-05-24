Викравши літак з розшукуваним опозиціонером на борту, Білорусь порушила ключовий міжнародний закон про авіаперевезення.

Президент Литви Гітанас Науседа їде на саміт в Брюссель з вимогою заборонити літакам білоруської авіакомпанії "Белавіа" літати в країни ЄС. Не виключено, що санкції зайдуть ще далі. І Європейська агенція авіаційної безпеки також замкне небо над Білоруссю для всіх зареєстрованих в союзі літаків.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що аналогічні рішення можуть ухвалити також уряди США, Великої Британії й Канади. Латвійські авіалінії вже припинили виконувати рейси в Білорусь, так само, як і польська компанія LOT. Це означало б, що після примусового приземлення літака Ryanair, на борту якого був Роман Протасевич, Білорусь стане відрізана від безпосереднього авіасполучення із Заходом. Політики ЄС єдиним голосом кричать, що режим Олександра Лукашенка викрав літак.

Читайте такожWP: Лукашенко повинен дорого заплатити за інцидент з літаком RyanairАле такі санкції були б двосторонніми. Тому що над Білоруссю простягається важливий повітряний коридор, який сполучає ЄС з Росією й країнами східної Азії. Інший маршрут може означати збільшення часу польоту, витрат палива чи підвищення цін. Авіація, яка надзвичайно болюче пережила пандемію коронавірусу, боїться, що викрадення літака режимом в Білорусі може налякати людей і змусити їх відмовитися від польотів.

Агенти КДБ спровокували бійку на борту

Щось схоже відбулося в липні 2014 року після того, як сили Росії збили малайзійський "Боїнг" над сходом України. Авіалінії після того почали оминати небезпечний регіон. Звісно, викрадення літака агентами КДБ не можна порівнювати з вбивством 296 людей на борту рейсу MH17. Але факт в тому, щоб змусити лайнер Ryanair приземлитися в Мінську білоруська влада підняла в повітря винищувач МіГ-29.

Агенти білоруського КДБ почали бійку з персоналом і почали говорити, що в літаку бомба. Екіпаж послав сигнал SOS, а в цей час в ситуацію втрутився білоруський винищувач. Присутність озброєного військового літака переконала пілотів лайнера не летіти до Вільнюса, який був всього за 100 кілометрів, а розвернутися й подолати вдвічі більшу дистанцію до Мінська.

Міжнародна організація цивільної авіації, яка діє під егідою Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (Білорусь - член цієї організації), заявила, що "сильно занепокоєна" ситуацією. Фактично відбулося порушення Чиказької конвенції від 1944 року. Цей документ - основа для роботи повітряного транспорту.

Конвенція зобов'язує країни гарантувати безпеку літакам, які пролітають над їхньою територією. Білорусь цю вимогу грубо порушила.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань