Василь Зварич заявив, чи варто боятися чоловікам призовного віку, що їх відправлятимуть назад в Україну.

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що в Європі не планують примусове повернення чоловіків призовного віку для проходження ними військової служби на батьківщині, в той час, як у Німеччині готові до цього рішення, якщо тільки наша влада звернеться до них із відповідним проханням.

Зварич у коментарі для "Радіо Свобода" наголосив, що немає й мови про те, що це може статися.

"Я скажу і заспокою всіх, що тут не йдеться про будь-які примусові заходи щодо повернення українців в Україну - тих, особливо, які мобілізаційного віку", - зазначив посол. Відео дня

Дипломат додав, що рішення повертатися в Україну громадяни мають ухвалювати самостійно й усвідомлено. Він вважає, що кожен українець, незалежно від того, перебуває він на батьківщині, в Європі чи США, має пам'ятати про свій головний обов'язок перед державою - про захист вітчизни. Хоча й згадав, що це вибір кожного.

У держави теж, за його словами, є важливе завдання - створити всі необхідні умови для українців, які хочуть повернутися, і для тих, хто бажає вирушити на війну.

У Чехії зараз, за даними їхнього МВС, перебуває близько 250 тисяч українських чоловіків, 95 000 з яких - віком від 18 до 65 років.

Повернення військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону

Європейські країни досі не ухвалили остаточного рішення щодо того, чи будуть вони працювати над поверненням українських чоловіків призовного віку додому.

Більша частина країн Східної та Центральної Європи проти подібних дій, оскільки вони відчувають нестачу робочої сили, яку можуть покрити громадяни нашої держави.

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