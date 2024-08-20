Політики з Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки вирує війна.

Президент України Володимир Зеленський хоче повернути українців, але країни, які їх приймають, виграють від появи нових робочих рук.

Як пише Bloomberg, він хоче, щоб біженці повернулися, підтримали зруйновану економіку і протистояли Росії. Водночас у багатьох країнах Центральної та Східної Європи відчувається брак робочої сили, і такі країни, як Польща та Чехія, не хочуть втрачати людей.

На початку війни близько 17 мільйонів українців - понад третина довоєнного населення - покинули свої домівки. За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 6 мільйонів людей залишаються біженцями за кордоном.

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За прогнозами українського Центрального банку, ще 400 000 людей залишать країну цього року через такі труднощі, як відключення електрики та загрози енергетичній інфраструктурі.

Зеленський намагається переконати союзників допомогти повернути на Україну більше чоловіків призовного віку, звертаючись до них по допомогу на двосторонніх зустрічах. Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад доти, доки триває війна.

Але є і головна економічна причина залишити їх у себе, особливо в країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставилося до міграції. Крім українців, які влаштувалися в Польщі ще до війни, країна прийняла близько 950 000 біженців. Їхній внесок у ВВП становив від 0,7 до 1,1% минулого року, згідно зі звітом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

У доповіді йдеться, що сім'ї українських біженців у Польщі забезпечують себе самі. 80% їхніх доходів надходить від роботи, після того як прибулі вийшли на ринок праці швидше, ніж очікувалося.

У Чехії в першому кварталі українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків, ніж отримали соціальної допомоги, свідчать дані Міністерства праці.

"Прямо скажемо, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців... Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських робітників", - каже голова лобістської групи роздрібної торгівлі та готельного бізнесу Томаш Пруза.

Українські біженці в Європі

Від початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, уряд Швейцарії відмовив у статусі захисту S майже 2,5 тис. осіб. Про це повідомляє SWIswissinfo.ch.

Мовиться, що причини цих відмов полягають у наявності альтернативної форми захисту в іншій країні або в тому, що відповідні особи не мали права на цей статус.

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