Восени країни Європи повинні були зняти санкції з Ірану, але тепер цьому не бувати.

Європейські країни, що підписали ядерну угоду з Іраном в 2015 році, тепер можуть вийти з неї, щоб зберегти санкції проти Тегерана. Все через те, що іранці активно постачають в Росію дрони-камікадзе та, ймовірно, ракети. Про це пише британське видання The Guardian.

Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди ще в 2018 році, але Німеччина, Франція і Великобританія залишилися вірні договору, хоча Іран у відповідь на вихід США порушив узгоджені обмеження на виробництво збагаченого урану.

За словами джерел видання в дипломатичних колах, рішення європейських держав вийти з угоди пояснюється тим, що Іран продає в Росію безпілотники для ударів по Україні і, можливо, готується передати Москві балістичні ракети.

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Ядерна угода передбачала, що старі європейські санкції проти Ірану будуть скасовані 18 жовтня цього року. Однак тепер ці санкції, ймовірно, збережуться на невизначений термін.

Ядерна угода Заходу з Іраном

У 2015 році між Іраном з одного боку і США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Китаєм і Росією з іншого боку була підписана так звана "ядерна угода". У своїй суті вона передбачала відмову Ірану від подальших спроб створити свою ядерну зброю в обмін на поступове зняття західних санкцій.

У 2018 році за ініціативою тодішнього президента Дональда Трампа США вийшли з угоди і відновили санкції проти Ірану. У відповідь Іран відновив виробництво збагаченого урану, необхідного для створення зброї.

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