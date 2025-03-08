Це було лише нагадування, що Франція має ядерну зброю.

У заяві президента Франції Еммануеля Макрона про "ядерну парасольку" для ЄС не малося на увазі спільне використання ядерної зброї, це було лише нагадування, що Франція її має. Про це Суспільному повідомив речник МЗС Франції Крістоф Лемонд.

"Франція володіє ядерною зброєю стримування. Водночас зрозуміло, що ця зброя покликана захищати життєво важливі інтереси французької нації, що також має європейський вимір", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що ядерна зброя використовується виключно для стримування.

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Речник МЗС також наголосив, що рішення про застосування або незастосування ядерної зброї приймає виключно президент.

Тож, за його словами, для глави держави "було важливо дати зрозуміти, що цей аспект може поширюватися на європейське середовище безпеки".

"Ядерна парасолька" для Європи

Президент Франції запропонував влаштувати стратегічні дебати про використання ядерних сил стримування Франції для захисту європейських союзників. Він додав, що хоче, щоб європейські партнери Парижа більше не залежали від американських сил стримування.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Варшава "повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї".

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