Макрон заявив, що Росія є "єдиною імперіалістичною країною Європи".

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував шалене обурення Росії щодо його виступу, якому він говорив про зміни у світовій політиці та безпеку Європи.

Як пише The Guardian, Марон заявив, що реакція в Москві була такою бурхливою, ймовірно, тому, що було розкрито наміри Росії продовжувати війну з Європою, якщо буде підписано поспішний мирний договір в Україні.

"Я добре знаю президента Путіна. Якщо він так реагує, то це тому, що він знає, що мої слова - правда... Ймовірно, його схвилював той факт, що ми викриваємо його гру", - сказав Макрон.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Макрона не погрожувати Росії ядерною риторикою, порівнявши французького лідера з Наполеоном Бонапартом. Відповідаючи на цю заяву, Макрон підкреслив, що Росія є "єдиною імперіалістичною країною Європи".

"Він робить історичну помилку: Наполеон вів завоювання. Єдина імперіалістична держава, яку я бачу зараз у Європі, - це Росія", - сказав Макрон.

Він також сказав, що протягом усього дня саміту до нього зверталися інші лідери з приводу його пропозиції поширити французькі сили ядерного стримування на іншу Європу, і він сподівається, що після технічних переговорів з іншими лідерами співпраця буде налагоджена до кінця першої половини 2025 року.

Заява Макрона і реакція РФ

Як писав УНІАН, під час свого звернення до нації президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни збільшити витрати на оборону, інвестувати у виробництво озброєння і розглянути можливість створення "ядерної парасольки" для захисту континенту.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "загрозу" для своєї країни, порівнявши французького лідера з Адольфом Гітлером і Наполеоном Бонапартом. За його словами, Макрон нібито хоче "завоювати і перемогти" Російську Федерацію.

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