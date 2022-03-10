Для отримання статусу біженця в країнах Євросоюзу потрібно приблизно 6 місяців.

24 лютого на Україну напали війська РФ. Рятуючись від війни, майже 2 мільйони українців вже поїхали закордон - переважно в країни Євросоюзу. Після перетину кордону і українських громадян є три варіанти - отримати право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС, оформити тимчасовий захист в ЄС або ж подати документи на статус біженця.

Переселенці можуть вибрати прийнятний для себе варіант залежно від того, на який термін вони приїхали в країну, чи хочуть знайти роботу і чи планують повертатися в Україну.

Право на законне перебування країнах ЄС

Кожен українець може безперервно проживати в країні Євросоюзу на законних підставах протягом 90 днів. Органи влади рекомендують скористатися цим правом, якщо у вас є місце, де можна зупинитися, і фінансові можливості.

Тимчасовий захист в ЄС

Тимчасовий захист в країні Євросоюзу надається біженцям, які поки не можуть повернутися в рідну країну. Його не надають іноземцям, які проживали в Україні - тільки українським громадянам. Тимчасовий захист можна отримати у всіх країнах ЄС крім Данії.

Тимчасовий захист рекомендується оформляти тим українцям, які планують повертатися в Україну в майбутньому. Такий статус дає наступні переваги:

отримання посвідки на проживання на 1 рік з можливістю продовження;

доступ до освіти для дітей нарівні з громадянами країни;

дозвіл на працевлаштування;

забезпечення житлом (заселення в центр або надання коштів для проживання);

доступ до соціального забезпечення та медицини;

можливість отримати статус біженця в майбутньому.

Щоб оформити тимчасовий захист, потрібно звернутися за дозволом на проживання в органи влади — місцеву адміністрацію, префектуру і т. д.

Статус біженця

Отримувати статус біженця має сенс в тому випадку, якщо ви плануєте і далі жити в Євросоюзі. Подати заявку на отримання статусу біженця можна під час в'їзду в країну, повідомивши офіцера прикордонної служби. Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте, де знайти найближче відділення прикордонної служби.

Українців попереджають - не варто поспішати відразу ж оформляти статус біженця. Він передбачає багато паперової тяганини, але дає мало переваг. На час оформлення статусу біженця (приблизно 6 місяців) у вас заберуть паспорт. Протягом цього періоду ви не зможете виїхати з країни перебування або влаштуватися на роботу.

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