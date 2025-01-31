Фермерське лобі закликало Брюссель пом'якшити наслідки, скасувавши наявні мита на імпорт добрив із неросійських джерел.

Останній крок Єврокомісії щодо запровадження тарифів на російські добрива мав принести потрійну перемогу. Про це пише Politico.

Його цілі такі: перекрити потік доходів для військової машини Москви, допомогти європейським виробникам, які зазнають труднощів, і уникнути зростання цін, що може ще більше розлютити фермерів Євросоюзу, які вже перебувають на межі відкритого бунту.

Як зазначає видання, це "все більше схоже на потрійний промах".

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"Ретельно продуманий план, що передбачає багаторічний перехідний період і обережне введення тарифів, у підсумку може не задовольнити нікого. Він ризикує не завдати істотної шкоди російським доходам, залишивши європейських виробників добрив напризволяще. Водночас фермери, які покладаються на дешеву російську продукцію, щоб знизити витрати, кажуть, що не можуть дозволити собі додаткові витрати", - йдеться у статті.

Copa і Cogeca, головні фермерські лобі ЄС, попередили, що нові тарифи можуть призвести до зростання витрат наступного сезону, чинячи додатковий тиск на сектор, який і без того зазнає труднощів. Група стверджує, що план Комісії не містить гарантій того, що внутрішнє виробництво добрив нарощуватиметься досить швидко, щоб компенсувати дефіцит.

Фермерське лобі закликало Брюссель пом'якшити наслідки, скасувавши наявні мита на імпорт добрив з неросійських джерел, Вони попередили, що без таких заходів фермери ЄС можуть зіткнутися з "катастрофічним" фінансовим ударом.

Зазначається, що Брюссель наполягає, що тарифи, які мають зрости з 40 до 430 євро євро за метричну тонну за три роки, послаблять військову економіку Росії, захищаючи при цьому "стратегічну автономію" ЄС.

Однак критики стверджують, що вони запроваджені надто пізно і надто розмиті, щоб стимулювати реальні зміни. Навіть при введенні тарифів російські добрива зможуть вільно надходити в ЄС щонайменше до 2026 року.

Російські добрива в ЄС

Польща націлилася на компанії, що імпортують російські добрива, у спробі не допустити розвитку Євросоюзом ще однієї залежності від Москви щодо ключового ресурсу. Податковий орган країни виявив і покарав компанії, відповідальні за 70% імпорту білоруського карбаміду, широко використовуваного добрива.

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