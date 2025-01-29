Зазначається, що такий крок сприятиме зростанню внутрішнього виробництва та розвитку виробництва добрив у Євросоюзі.

Європейська комісія розглядає введення мит на низку сільськогосподарських товарів з Російської Федерації та Білорусі, а також на деякі азотні добрива. Мета пропозиції - зменшити залежність російського та білоруського імпорту.

У заяві Єврокомісії наголошується, що в разі схвалення пропозиції Європейським парламентом і Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт із зазначених країн обкладатиметься митами.

Зазначається, що імпорт з РФ і Білорусі, зокрема добрива, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Москви і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки блоку.

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Мита сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку виробництва добрив у Євросоюзі, а також дадуть змогу диверсифікувати поставки з третіх країн. Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо європейські фермери зіткнуться зі зростанням цін на добрива.

Зазначається, що транзит сільськогосподарських продуктів і добрив із РФ і Білорусі до третіх країн не зачеплено санкціями, тому операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на європейських суднах або надання страхових і фінансових послуг.

16-ий пакет санкцій ЄС проти Росії - останні новини

Європейський союз пропонує запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження передбачають відключення близько 15 банків РФ від банківської системи SWIFT і низку інших заходів.

Крім того, у пакеті пропонуються заходи, спрямовані проти більш ніж 70 суден "тіньового флоту", що беруть участь у транспортуванні російської нафти. Також пропонується ввести поетапну заборону на імпорт російського алюмінію.

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