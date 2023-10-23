Йдеться про ракету, запущену с території Гази 17 жовтня. Наразі тривають дискусії, хто запустив боєголовку - терористи чи війська Ізраїлю.

Ракета, яку запустили по шпиталю сектора Гази, розташованому в районі Аль-Ахлі 17 жовтня, ймовірно, розірвалася у повітрі.

Лікарню було пошкоджено внаслідок падіння одного з уламків боєголовки. Про це заявляє CNN, за підсумком аналізу своїх експертів. Там назвали відповідний сценарій найімовірнішою причиною вибуху, який стався на території лікарні.

Там підкреслюють, що палестинські бойовики та уряд Ізраїлю досі сперечаються, хто саме є винним у смерті сотень палестинців, які загинули внаслідок удару по шпиталю. Водночас судово-медичний аналіз загальнодоступних зображень, відеозаписів, а також знімків супутника, відкрив низку нових доказів, які дозволяють заявити саме про цю версію подій, підкреслює видання.

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"Аналіз CNN показує, що ракета, запущена з території Гази, розірвалася в повітрі, і що вибух у лікарні став результатом часткового приземлення ракети на лікарняний комплекс", - повідомила репортер у новинному випуску телеканалу.

Водночас в CNN наголошують, що жоден висновок щодо цієї трагедії не може бути остаточним без детального огляду місця удару та аналізу зібраних там доказів.

Експерти зі зброї та вибухівок, які мають багаторічний досвід у відповідній сфері, переглянули візуальні кадри з моментом вибуху. Вони також погоджуються, що версія про вибух ракети в повітрі та падіння її частини на лікарню - найімовірніша причина трагедії. Однак впевненість у цьому не є остаточною, оскільки на місці події не вдалося знайти жодної відповідної матеріальної знахідки - відсутні уламки ракети або частини боєприпасу.

Водночас всі експерти погодилися, що наявна доказова база виключає можливу причетність авіації Ізраїлю до цього теракту.

Як відомо, офіційний Єрусалим каже, що вибух стався через дії терористів "Ісламського джихаду", які вдарили по шпиталю ракетою. Про це також казав лідер США Джо Байден, посилаючись на дані американської розвідки. Пізніше Рада нацбезпеки США заявила, що Ізраїль "не несе відповідальності" за цей інцидент.

AP заявляє, що по шпиталю в секторі Гази вдарив ХАМАС

Раніше свій аналіз щодо удару по шпиталю в секторі Гази опублікувало видання Associated Press. Там проаналізували відеоматеріали з моментом удару по будівлі установи та інші докази, які має у своєму розпорядженні агентство. AP стверджує, що ракету запустили терористи ХАМАС, проте вона відхилилася від курсу й розірвалася в повітрі. Там також дійшли до попереднього висновку, що на лікарню міг впасти один з уламків ракети. Момент розриву ракети з падінням її частин на землю за часом співпадає з ударом по об'єкту, йдеться в аналізі.

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