Російський диктатор планував захопити Київ і всю країну за 1-2 доби, але реальність виявилася зовсім іншою.

Популярний російський рок-музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висміяв президента РФ Володимира Путіна за стратегічний прорахунок у війні з Україною.

Російський диктатор планував захопити Київ і всю країну за 1-2 доби, але реальність виявилася зовсім іншою.

"Щоб так обісратися в розрахунках, треба взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається. А якщо ти її не бачиш - як ти правиш?"- поставив риторичне питання Макаревич в Facebook.

Колишній слідчий Генпрокуратури Росії Ігор Степанов зазначив в коментарях, що в 2005 році йому вдалося зупинити Путіна, який хотів обдурити Паризький і Лондонський клуби кредиторів (швидше за все, мова йде про дострокове погашення Росією боргів - УНІАН).

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