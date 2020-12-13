Російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич вважає, що розв'язання ситуації із політичною кризою в Білорусі – це питання часу.
Про це він заявив в ефірі авторської програми засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона. Музикант вважає, що Олександр Лукашенко "наламав уже таких дров, що точку неповернення він пройшов 10 разів".
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"Я дуже хочу, щоб вона (ситуація в Білорусі - ред.) вирішилася так, як вона має вирішитися. Вважаю, що Лукашенко наламав уже таких дров, що точку неповернення він пройшов 10 разів. Тому варіантів немає. Просто це може статися раніше, може пізніше. Може з малою кров'ю, може з великою, не дай боже. Але все одно це питання часу", – зазначив він.
Що відбувається в Білорусі: хроніка протестів
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.
- Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.
- 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
- 17 серпня підприємства по всій Білорусі почали страйкувати.
- Лукашенко перед працівниками МКЗТ заявив: "поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
- Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що може залучити армію для розгону протестувальників. Також про готовність застосування бойової зброї проти протестувальників заявили й в білоруському МВС.
- 15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
- Країни Заходу запровадили санкції проти Лукашенка та представників його режиму. До них планує долучитися й Україна.
- 26 жовтня в Білорусі розпочався безстроковий загальнонаціональний страйк.
- У Мінську ввечері 12 листопада помер протестувальник Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої "площі Змін". Це викликало чергову хвилю протестів в Білорусі.
- 26 листопада МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через мітинги біля посольства Білорусі в Києві на підтримку протестувальників в Мінську. Також Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України.
- Влада Білорусі у грудні вирішили закрити наземні кордони. Згідно з постановою, із Білорусі зможуть виїжджати громадяни, які мають посвідку на проживання або трудовий договір у іншій країні, а також ті, хто хоче залишити країну з поважних причин: у зв'язку з важкою хворобою або смертю близького родича або подружжя, який знаходиться за кордоном або для отримання медичної допомоги, для отримання освіти. При цьому виїзд із країни з посвідкою на проживання, а також на навчання або роботу буде дозволений не частіше одного разу на шість місяців.
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