Музикант вважає, що Олександр Лукашенко "наламав уже таких дров, що точку неповернення він пройшов 10 разів".

Російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич вважає, що розв'язання ситуації із політичною кризою в Білорусі – це питання часу.

Про це він заявив в ефірі авторської програми засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона. Музикант вважає, що Олександр Лукашенко "наламав уже таких дров, що точку неповернення він пройшов 10 разів".

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"Я дуже хочу, щоб вона (ситуація в Білорусі - ред.) вирішилася так, як вона має вирішитися. Вважаю, що Лукашенко наламав уже таких дров, що точку неповернення він пройшов 10 разів. Тому варіантів немає. Просто це може статися раніше, може пізніше. Може з малою кров'ю, може з великою, не дай боже. Але все одно це питання часу", – зазначив він.

Що відбувається в Білорусі: хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Автор: Андрій Василюк