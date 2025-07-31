Лазери, кислота або саботаж: у Китаї шукають способи знищити Starlink, - розбір АР

Щоб послабити перевагу компанії Ілона Маска в космосі, у Китаї вчені активно вивчають уразливості супутникової мережі Starlink.

У Китаї вчені розробляють способи протидії мережі супутників Starlink Ілона Маска. Серед них зустрічаються доволі незвичні. Наприклад, збивати Starlink лазерами з підводних човнів, невидимих на радарах. Також пропонується розробити ударні супутники з іонними двигунами. Як пише Associated Press, про це йдеться в опублікованих наукових статтях китайських учених.

Видання пише, що Китай стурбований можливостями Starlink для військових цілей і потенційного шпигунства. Автори вказують, що побоювання посилилися після того, як повномасштабне російське вторгнення в Україну продемонструвало бойові переваги супутників Starlink.

"Україна використовувала Starlink для забезпечення зв'язку на полі бою, наведення ударних і розвідувальних безпілотників, що забезпечує вирішальну перевагу", - пише Associated Press.

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Однак доступ до супутників контролював лише сам Ілон Маск, який міг - і робив це на практиці- переривати надання критично важливих послуг. Також він відмовився розширити покриття для підтримки української контратаки в окупованому Росією Криму.

Тож, як випливає з десятків опублікованих наукових статей, китайські науковці активно працюють над пошуком способів відстежування та знищення супутників Маска. Загалом Associated Press проаналізував 64 статті про Starlink, опубліковані після початку повномасштабної війни в Україні.

Зі статей випливає, що китайські дослідники вважають, що через зв'язки з розвідкою і Пентагоном Starlink несе серйозний ризик для китайського уряду і його стратегічних інтересів. Майже в кожній із них оцінювали можливості та вразливості супутникової мережі.

"Оскільки Сполучені Штати інтегрують технологію Starlink у військові космічні ресурси, щоб здобути стратегічну перевагу перед своїми супротивниками, інші країни дедалі частіше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерному, космічному та кіберпросторі", - написали професори з Національного університету оборонних технологій Китаю у статті 2023 року.

АР вказало, що китайські вчені змоделювали покриття Starlink ключових географічних районів, включно з Пекіном, Тайванем і полярними регіонами. Вони встановили, що Starlink може забезпечити цілодобове покриття Пекіна.

У статті, опублікованій підтримуваною урядом групою реагування на кіберзагрози, йдеться про вразливість у ланцюжку поставок Starlink. Зазначається, що у компанії понад 140 постачальників першого рівня і велика кількість другорядних постачальників. Йдеться там і про те, що нагляд за кібербезпекою обмежений.

Інженери Народно-визвольної армії Китаю в іншій статті 2023 року запропонували створити флот супутників для стеження за супутниками Starlink і збору сигналів. Також вони розглядали потенційне використання їдких матеріалів для пошкодження їхніх акумуляторів або іонних двигунів, щоб перешкодити роботі сонячних панелей супутників.

Інші китайські вчені запропонували використовувати міжнародне регулювання і дипломатію для стримування Маска, поки китайські інженери продовжують розробляти активні контрзаходи. Серед пропозицій зустрічалися такі: розгорнути невеликі оптичні телескопи, що вже є в комерційному виробництві, для моніторингу антен Starlink. Придумувати фейкові зображення для створення фіктивних цілей. І навіть використовувати потужні лазери, щоб спалити Starlink.

Більше про космічні амбіції Китаю

Як писав УНІАН, раніше в Китаї розробляли космічну операцію з перехоплення супутникової мережі Starlink, щоб вивести її з ладу. За даними моделювання, 99 китайських супутників-перехоплювачів за 12 годин зможуть нейтралізувати майже 1400 супутників Starlink.

При цьому технічне відставання не дає змоги Китаю реалізувати плани з формування власної мережі супутників. За планами, Китай через кілька років хоче випустити на орбіту 27 тисяч супутників. Однак, це неможливо без розробки багаторазової ракети-носія, яка є у SpaceX. На даному етапі замість сотень на навколоземній орбіті всього кілька десятків китайських супутників.

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