Технічне відставання вже кілька років не дозволяє Китаю виконувати свій же план із запуску космічних супутників.

Дві найбільші мережі Китаю розгорнули менше 1% запланованих супутників. Це свідчить про відставання від компанії SpaceX Ілона Маска в боротьбі за космічний зв'язок, пише The New York Times.

Супутники на низькій навколоземній орбіті необхідні для безпілотних автомобілів, бойових дій за допомогою дронів і військового спостереження. Тому, пише видання, Китай розглядає Starlink як військову загрозу і вкладає значні кошти в розвиток космічних систем, плануючи розмістити на орбіті майже 27 тисяч супутників.

Але китайські компанії не подолали ключову технічну перешкоду. Однією з основних причин затримки Китаю є відсутність надійної багаторазової ракети-носія. Китайські компанії, як і раніше, запускають супутники за допомогою одноразових ракет. Після розгортання супутників частини ракет падають назад на Землю або стають космічним сміттям.

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Перша мережа Qianfan повинна була до кінця року мати в космосі близько 650 супутників. Однак з моменту початку запусків у серпні вивела на орбіту лише 90 супутників. Інша мережа Guowang, відстає ще більше. Попри плани запустити близько 13 тисяч супутників протягом наступного десятиліття, на орбіті перебуває лише 34 супутники. Водночас SpaceX має на орбіті близько 8000 супутників Starlink.

"Китайські чиновники стривожені компанією SpaceX, яку вони вважали нерозривно пов'язаною з Пентагоном ще до того, як Маск обійняв недовговічну посаду в адміністрації Трампа. Дослідники Народно-визвольної армії прогнозують, що мережа стане "глибоко інтегрованою в бойову систему збройних сил США". Вони передбачають час, коли супутники Starlink з'єднають військові бази США і слугуватимуть мережею раннього попередження про ракетний напад і перехоплення ракет", - йдеться у статті.

Також там вказується, що хоча Starlink призначений для цивільного використання, він став незамінним для зв'язку і координації ударів дронів у війні на Україні. Крім того, SpaceX має контракти з урядом США на будівництво і запуск супутників, деякі з яких призначені для шпигунства, а інші - для наведення на ворогів і відстеження ракет. SpaceX також запускає супутники, побудовані іншими оборонними підрядниками.

Що допомогло США випередити Китай

SpaceX уже шість років запускає супутники за допомогою Falcon 9 - це частково багаторазова ракета. Нижня частина ракети, що містить основні двигуни, повертається на Землю у вертикальному положенні, неушкодженою і готовою до використання в інших місіях. Це значно знижує витрати і скорочує час між запусками.

Саме ця інновація дозволила SpaceX значно випередити конкурентів. За даними SpaceX, ракети Falcon 9 були використані приблизно в 500 місіях.

"Багаторазові ракети мають витримувати екстремальну спеку під час повернення на базу. Вони також повинні бути стабільними і контрольованими, з двигунами, які можуть перезапускатися в різних аеродинамічних умовах. Питання не тільки в тому, щоб їх повернути, а й у тому, щоб повернути їх у досить хорошому стані, щоб їх можна було запустити знову", - сказав виданню Джонатан МакДауелл, астрофізик із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Відсутність багаторазових ракет - не єдине обмеження. Виробництво супутників - складний і трудомісткий процес, і навіть із багаторазовими ракетами складно встановити стабільний ритм запусків. SpaceX знадобилися роки, щоб усунути всі проблеми. Але експерти вважають, що гонка за створенням багаторазової ракети має вирішальне значення для майбутнього китайських угруповань супутників на низькій навколоземній орбіті.

Як Росія намагається протидіяти США

Як писав УНІАН, на початку липня стало відомо про інцидент на навколоземній орбіті за участю апаратів зі США та РФ. Російський супутник "Космос-2558", який довго слідував за американським розвідувальним апаратом USA 326, випустив невідомий об'єкт. На думку фахівців, росіяни могли випустити спеціальний супутник, який у теорії здатний нести протисупутникову зброю. Таким чином, це може бути частиною випробувань технологій, призначених для виведення з ладу космічних апаратів США.

Експерти бачать й інші ознаки можливої підготовки РФ до саботажу в космосі. Не виключено, що Росія спробує влаштувати ядерний вибух у космосі, яким спробує знищити американські супутники.

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