У Швеції також заявили, що готові поділитися досвідом щодо свого шляху в НАТО.

Швеція підтримує план перемоги України та її майбутнє членство в НАТО, проте наразі вступ країни до Альянсу не на часі. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, план перемоги буде обговорено на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться ввечері 17 жовтня.

"Україна на незворотному шляху до повноправного членства в НАТО, що дуже важливо. Нам є чому повчитися в України, коли йдеться про оборонні інновації. І Україна також має сильні Збройні сили", - наголосив Йонсон.

Він додав, що вступ України в НАТО поки не обговорюється, адже держава перебуває у стані війни.

"Звісно, ми (Швеція - УНІАН), як ви знаєте, були запрошені до альянсу і ми мали дуже тісну співпрацю з НАТО як партнером і ми будемо раді поділитися досвідом, який ми маємо з цього процесу", - підкреслив міністр оборони Швеції.

План перемоги України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги лідерам ЄС. Він зазначив, що у листопаді буде готовим повноцінний документ, заснований на Формулі миру - на усіх десяти пунктах.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що план перемоги України буде мати вплив на весь світ та міжнародні організації. За його словами, всі ці пункти, які були оголошені, потрібно вже втілювати.

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