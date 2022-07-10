ЄС будує бункер для секретних переговорів проти російських шпигунів.
Про це повідомляє EUobserver.
Обійдеться таке приміщення в 8 млн євро. Це захищене місце буде розташоване в Брюсселі, в якому будуть проводитися зустрічі без російських шпигунів. Приміщення буде відключено від інтернету.
За інформацією видання, в бункері зможуть розміститися близько 100 осіб - до 34 лідерів і 34 протоколістів, а також технічний і обслуговуючий персонал. Він буде оснащений власним зв'язком з великим екраном та мікрофонами, підключеними до безпечних кабін для 30 перекладачів.
Об'єкт планується побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначено.
Нагадаємо, Женева може стати центром російського шпигунства в Європі. Федеральна розвідувальна служба Швейцарія переконана, що в місті вже базуються агенти кремля.