Обійдеться таке приміщення в 8 млн євро.

ЄС будує бункер для секретних переговорів проти російських шпигунів.

Про це повідомляє EUobserver.

Обійдеться таке приміщення в 8 млн євро. Це захищене місце буде розташоване в Брюсселі, в якому будуть проводитися зустрічі без російських шпигунів. Приміщення буде відключено від інтернету.

За інформацією видання, в бункері зможуть розміститися близько 100 осіб - до 34 лідерів і 34 протоколістів, а також технічний і обслуговуючий персонал. Він буде оснащений власним зв'язком з великим екраном та мікрофонами, підключеними до безпечних кабін для 30 перекладачів.

Об'єкт планується побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначено.

Нагадаємо, Женева може стати центром російського шпигунства в Європі. Федеральна розвідувальна служба Швейцарія переконана, що в місті вже базуються агенти кремля.

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