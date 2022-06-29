Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина російських атак на півдні, заявив Плетенчук.

Росія не відмовилася від планів захоплення всього півдня України та території Молдови.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" прес-офіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"У військово-політичному керівництві держави прекрасно знають та розуміють, що окупанти намагаються закріпитися на тій території, яку вони вже окупували. Росіяни будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Ворог готується відбивати контрнаступ Збройних сил України", - наголосив він.

Плетенчук також сказав, для чого Росії потрібні український південь та сусідня республіка.

"Ворог не відмовився від захоплення всього Півдня України й надалі виконуватиме забаганки свого бункерного фюрера. Ми розуміємо, для чого їм весь південь України. Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на наші південні міста. І звісно ж вони мріють про сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови", - розповів прес-офіцер.

Раніше американський дипломат Курт Волкер спрогнозував, що Збройні Сили України після освоєння потужної західної зброї зуміють незабаром звільнити території навколо трьох великих міст: Миколаєва, Херсона та Харкова.