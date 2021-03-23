В Євросоюзі залежно від ситуації готові до трьох варіантів розвитку відносин з Росією - давати відсіч, стримувати її або взаємодіяти з нею.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Росія продовжує порушувати принципи міжнародного права і права людини.

Про це він сказав після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Ми мали коротку дискусію щодо Росії. Міністри знову підтвердили, що п'ять керівних принципів (зокрема, про виконання Мінських угод – УНІАН) зберігають свою актуальність. Це принципи, які мають бути нашою рушійною силою у відносинах з Росією, і в рамках тих принципів ми даватимемо відсіч, будемо стримувати чи обмежувати, або взаємодіяти з Росією, якщо того вимагатиме ситуація", - наголосив Боррель.

"Чітко зрозуміло, що Росія обрала конфронтаційну позицію щодо Європейського Союзу. Порушення владою прав людини і міжнародного права на російській території (для прикладу у Чечні, через що сьогодні були запроваджені санкції), а також за межами її кордонів посилюються. Російська влада продемонструвала, що не бажає взаємодіяти для урегулювання цих питань. Росія дрейфує до авторитарної держави і подалі від Європи, і Європа повинна передбачати наслідки", - сказав високий представник ЄС.

Також він нагадав, що в контексті п'яти принципів ЄС політика РФ не змінилася, оскільки Мінські угоди щодо урегулювання ситуації на Донбасі досі не виконуються.

Боррель додав, що 25-26 березня керівники держав і урядів країн-членів ЄС продовжать обговорювати тему відносин з Росією.

Читайте такожРосія перебуває у конфронтації з Євросоюзом - Боррель

Нагадаємо, у березні 2016 року у Євросоюзі заявили про одностайність позиції щодо п'яти керівних принципів політики стосовно Росії. Зокрема, один з головних принципів полягає у повному виконанні Мінських угод як ключового елементу для будь-яких істотних змін у відносинах з РФ.

Відносини Євросоюзу і Росії: що передувало

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко