Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Росія продовжує порушувати принципи міжнародного права і права людини.
Про це він сказав після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.
"Ми мали коротку дискусію щодо Росії. Міністри знову підтвердили, що п'ять керівних принципів (зокрема, про виконання Мінських угод – УНІАН) зберігають свою актуальність. Це принципи, які мають бути нашою рушійною силою у відносинах з Росією, і в рамках тих принципів ми даватимемо відсіч, будемо стримувати чи обмежувати, або взаємодіяти з Росією, якщо того вимагатиме ситуація", - наголосив Боррель.
"Чітко зрозуміло, що Росія обрала конфронтаційну позицію щодо Європейського Союзу. Порушення владою прав людини і міжнародного права на російській території (для прикладу у Чечні, через що сьогодні були запроваджені санкції), а також за межами її кордонів посилюються. Російська влада продемонструвала, що не бажає взаємодіяти для урегулювання цих питань. Росія дрейфує до авторитарної держави і подалі від Європи, і Європа повинна передбачати наслідки", - сказав високий представник ЄС.
Також він нагадав, що в контексті п'яти принципів ЄС політика РФ не змінилася, оскільки Мінські угоди щодо урегулювання ситуації на Донбасі досі не виконуються.
Боррель додав, що 25-26 березня керівники держав і урядів країн-членів ЄС продовжать обговорювати тему відносин з Росією.
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Нагадаємо, у березні 2016 року у Євросоюзі заявили про одностайність позиції щодо п'яти керівних принципів політики стосовно Росії. Зокрема, один з головних принципів полягає у повному виконанні Мінських угод як ключового елементу для будь-яких істотних змін у відносинах з РФ.
Відносини Євросоюзу і Росії: що передувало
- За підсумками візиту до Москви в 2021 році віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.
- У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поважання територіальної цілісності України.
- 11 лютого Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і РФ не буде.
- Пізніше з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС. Зокрема, Лавров, відповідаючи на запитання, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, заявив: "Виходимо з того, що ми готові. Ми сусіди. Якщо брати колективно, вони як і раніше наш найбільший торговельний, інвестиційний партнер. Багато компаній тут працюють, сотнями, тисячами обчислюються спільні підприємства. Якщо бізнес взаємовигідний, ми будемо його продовжувати". Він переконаний, що РФ зараз з військового погляду стала повністю самодостатньою.
- При цьому, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗМІ нібито спотворили сенс заяв Лаврова. Він пояснив, що йдеться про те, що Росія має бути готова "до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів".
- У МЗС Німеччини заявили, що здивовані словами Лаврова і вважають такі висловлювання "дивними". А в Брюсселі заявили, що розцінюють дії Москви як небажання йти на діалог і співпрацю.
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