Обмеження допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

У четвер, 3 серпня, Рада ЄС запровадила нові санкції заходи проти Білорусі у зв'язку із вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, новий пакет санкцій забезпечує тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможе забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Крім того, нові санкції передбачають заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу країни.

Відео дня

Запроваджується також додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.

"Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Білорусь під санкціями

Нагадаємо, що Білорусь підтримує вторгнення РФ в Україну та надала свою територію для тренувань загарбників та їхніх операцій на півночі нашої країни. На початку року ЄС підготував пакет санкцій проти Білорусі через її співучасть у війні Росії в Україні.

За даними ЗМІ, санкції націлені на енергетичний та технологічний сектори та багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Водночас у квітні ЗМІ повідомляли, що робота над санкціями проти Білорусі гальмується через позицію деяких країн, що намагаються домогтися зняття раніше запроваджених обмежень щодо білоруського калію.

Кілька днів тому стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили введення нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської війни в Україні.

Раніше ЄС запроваджував санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його оточення, зокрема, через підтримку російської агресії проти України. Крім того, економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі через підтримку вторгнення росіян до України запроваджувала також Великобританія.

Вас також можуть зацікавити новини: