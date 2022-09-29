При цьому представник Єврокомісії не уточнила будь-яких деталей майбутнього документа.

Єврокомісія розробить інструкцію для пропуску в країни Євросоюзу громадян Росії, які ухиляються від мобілізації у себе на батьківщині.

Про це повідомила представник Єврокомісії Аніта Хіппер на прес-конференції.

"Ми готуємо в даний час інструкцію для країн-членів по тому, як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією", - пояснила Хіппер.

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При цьому представник Єврокомісії не уточнила будь-яких деталей документа. Також залишається невідомим, коли буде готова інструкція.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною. Після цього російські чоловіки масово кинулися за кордон.

29 вересня в Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку не можна виїжджати за межі країни. Рішення прийняли після того, як росіяни масово кинулися з країни через мобілізацію.

Разом з тим, за підрахунками ФСБ, в перші дні оголошеної мобілізації сотні тисяч російських чоловіків покинули батьківщину, виїхавши на територію дружніх до Росії країн. Великі черги втікачів спостерігаються, в тому числі, на КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.

Глава МВС Казахстану зазначив, що з дня оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації у країну в'їхали 98 тис. росіян.

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