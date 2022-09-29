Всього до військкомату примусово відвезли 80 осіб.

Співробітників російського монополіста "Газпром" примусово мобілізували. Понад 80 осіб відвезли до військкомату та записали в "добровольці".

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Відзначається, що співробітників декількох підприємств "Газпрому" в Надимському районі Тюменської області попросили принести на роботу військовий квиток, щоб звірити дані. Людей відвезли до військкомату, відправили на медогляд, де підвищили всім категорії придатності і записали в добровольці, не вручаючи повісток, на наступний день відвезли на навчання.

Відео дня

За словами дружини одного із співробітників "Газпром" 26 вересня чоловікові сказали з'їздити додому за документами - СНІЛС, ІПН і військовий квиток нібито для звірки даних.

"Андрій повернувся з документами, його разом з 12 колегами автобусом відвезли до військкомату і сказали готуватися до медогляду. Крім них, у військкомат привезли також співробітників інших підприємств по регіону - всього, за словами Андрія, понад 80 осіб. Лікар у військкоматі був тільки один-терапевт. Після огляду практично у всіх співробітників забрали військові квитки, підвищили категорію придатності до "А" ("придатний"), а на картках їх особових справ написали"доброволець". Коли один із співробітників побачив цей напис і запитав, що він означає, Йому відповіли: "Ну, раз ви самі прийшли, значить, доброволець", - розповіла Наталя.

При цьому жінка вказала, що її чоловікові вдалося уникнути такої долі, тому що йому потрібна була консультація хірурга і він пообіцяв повернутися на наступний день.

Співробітників протримали у військкоматі до 23:00. Андрій в ту ж ніч разом з дружиною і другом виїхав з Росії. Шукати Андрія почали наступного дня. Чоловікові зателефонувало спочатку керівництво підприємства, а потім його начальник.

Тих, кого забрали у військкомат разом, планують відвезти в Тюмень, де розподілять у війська.

Варто відзначити, що в Тюменській області розташовані видобувні і переробні підприємства "Газпрому". Такі виробництва є небезпечними, а брак персоналу на них може призвести до аварії.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення.

28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

29 вересня в Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку не можна виїжджати за межі країни.

Вас також можуть зацікавити новини: