За словами Тобіаса Більстрема, конфронтація триватиме, допоки Росія порушуватиме Статут ООН і порядок європейської безпеки.

Росія в осяжному майбутньому становитиме серйозну загрозу безпеці Швеції та Європи. Про це на Національній конференції Folk och försvars заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, інформує Dagens Nyheter.

"Ми маємо готуватися до тривалого протистояння, яке триватиме до тих пір, поки Росія не припинить порушувати Статут ООН і порядок європейської безпеки", - зазначив дипломат.

Він також запевнив, що Швеція надаватиме Україні військову та політичну підтримку, і привітав рішення ЄС розпочати переговори з Києвом щодо членства.

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"Українські воїни борються в тому числі за нашу свободу та цінності", – сказав голова шведського МЗС.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський, який приєднався до конференції по відеозв'язку, подякував Швеції за військову підтримку. Водночас він зазначив, що Україні потрібен доступ до більшої кількості систем ППО як на фронті, так і у великих містах країни.

"Якщо Росія втрачає контроль над небом, вона втрачає всю свою силу на полі бою. У них більше нічого немає", - сказав Зеленський.

Відносини Швеції та України - останні новини

Наприкінці грудня Швеція поширила тимчасовий захист на всіх легальних українських біженців. В уряді країни підкреслили, що люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися додому в теперішній ситуації.

Раніше Швеція заявила про виділення Україні понад 130 мільйонів доларів "зимової" допомоги.

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