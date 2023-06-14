Європейські депутати закликали ЄС і надалі підтримувати Україну.

Депутати Європейського парламенту назвали підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами 6 червня воєнним злочином. Парламентарі рішуче засудили ці дії загарбників.

Про це, як пише "Укрінформ", йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня 2023 російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС на тимчасово окупованій території Херсонської області. Внаслідок російського теракту почався неконтрольований спуск води з Каховського водосховища – під водою опинилися десятки населених пунктів.

Цей злочин окупантів став однією з найбільших рукотворних катастроф у Європі за останні десятиліття. Його наслідки відчуватимуться протягом багатьох років. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що багато червонокнижних видів можуть зникнути назавжди. Так само на роки зникнуть відомі херсонські кавуни та помідори. Той врожай кавунів, який могли б зібрати цього року, повністю знищений.

Через теракт на ГЕС може суттєво загостритися ситуація на Запорізькій АЕС, яка зараз також окупована росіянами. Голова "Енергоатому" Петро Котін наголосив, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС для ЗАЕС тільки додалося проблем, адже більше немає штатного джерела живлення ставка-охолоджувача.

Через прибуття великої води також загинули мирні люди. Тільки за офіційними даними жертвами підриву Каховської ГЕС стали 10 людей, ще понад 40 осіб, серед яких діти, вважаються зниклими безвісти. При цьому на окупованій території Херсонщини мешканці повідомляють про загиблих і зниклих після теракту Росії на Каховській ГЕС.

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