За словами французького політика, європейські країни гарантуватимуть безпеку Україні за підтримки США.

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська, щоб гарантувати перемир'я в Україні. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в коментарі для Bloomberg.

"Ми хочемо припинення вогню в Україні. Гадаю, всі сторони все більше прагнуть цього. Це одне з питань, які ми обговорювали у Вашингтоні. Я вважаю, що ми досягли прогресу. Ми просунулись, бо мені здається з Трампом ми порозумілись. Ми хочемо припинення вогню. Ми хочемо, щоб це гарантували європейські країни за підтримки США", - наголосив він.

За словами Ломбарда, президент США Дональд Трамп запевнив, що погодиться на це.

"Звісно, попереду довгий шлях, бо це мають обговорити Зеленський і Путін, але Європа та Америка можуть допомогти", - зауважив міністр.

Політик додав, що наразі щодо України ведуться технічні обговорення.

"Є згода, що для гарантії перемир'я потрібні європейські війська в Україні. Велика Британія, Німеччина та Франція вже готові це зробити. Інші країни ЄС також зроблять свій внесок. Війська прибудуть після перемир'я, аби гарантувати його дотримання", - зазначив Ломбард.

Миротворчі війська в Україні - останні новини

Раніше нардеп Роман Костенко відповів, чи вбережуть Україну від нового нападу РФ 30 тисяч миротворців. Він наголосив, що скептично ставиться до відправки миротворців, однак додав, що все ж таки все залежатиме від того, "які умови будуть створені".

Водночас у Кремлі прокоментували заяву Трампа про згоду РФ на відправлення миротворців в Україну. Зокрема прессекретар Путіна Дмитро Пєсков послався на те, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув цю ідею.

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