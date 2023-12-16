У новому пакеті санкцій зазначено, що Словаччина не буде зобов'язана дотримуватися ембарго щодо російської нафти.

Євросоюз схвалив на один рік виключення з санкцій, що дозволяє Словаччині використовувати російську нафту. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За словами Фіцо, в новому пакеті санкцій зазначено, що Словаччина не буде зобов'язана дотримуватися ембарго щодо російської нафти. Винятки діятимуть протягом року.

"Ми схвалили пакет санкцій, який містить надзвичайно важливий виняток для нас, це виняток на використання російської нафти для виробництва", – сказав Фіцо журналістам на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.

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Прем'єр додав, що він доводив до міністерств Словаччини положення нового пакету санкцій. Члени уряду країни не знайшли в ньому негативних для економіки країни моментів.

Торгівля російською нафтою в Європі - подробиці

На початку серпня болгарські чиновники помітили щось, в законності чого вони не були впевнені. Російська нафта надходила в країну за ціною вище 60 доларів, тобто вище встановленої стелі цін.

Софія отримала виключення з санкцій ЄС для того, щоб країна не зіткнулася з гострою нестачею енергії. Але митники хотіли знати напевно, тому звернулися до чиновників ЄС з проханням "роз'яснити ситуацію".

4 серпня вони надіслали електронний лист і отримали відповідь: "Сира нафта, імпортована на основі цих відступів, не повинна бути ціною 60 доларів за барель або нижче".

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