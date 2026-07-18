Демократи раптом виступили проти закону про 'пекельні' санкції для Росії

Хоча демократи і надалі підтримують Україну, вони вважають саме цей законопроект не найкращим варіантом підтримки.

Демократи в Конгресі США виступили проти законопроекту про "пекельні санкції" для Росії, який був розроблений нині покійним республіканцем Ліндсі Гремом. Відповідну заяву опублікував конгресмен від Демпартії Дон Байєр.

Одним з ключових положень цього законопроекту є надання президенту США повноважень запроваджувати 100-відсоткове мито проти країн, які купують російські енергоносії. Після того, як Верховний суд США кілька місяців тому скасував запроваджені торік Трампом торговельні мита проти усього світу, законопроект Ліндсі Грема раптом виявився легальним способом повернути президенту такі повноваження.

Саме проти відновлення для Трампа повноважень запроваджувати торговельні мита проти інших країн і виступив демократ Дон Байєр та його впливоий однопартієць Бред Шнайдер.

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"Американський народ не хоче і не може дозволити собі більше незаконних тарифів президента Трампа, що призводять до зростання витрат. На жаль, Закон про санкції проти Росії – це не що інше, як закулісся спроби запровадити тарифи до 100 відсотків для наших основних торговельних партнерів, водночас таємно обмежуючи здатність Конгресу зупинити подальшу ескалацію глобальної торговельної війни Трампа", - йдеться у заяві.

Байєр і Шнайдер заявили, що вони, як і решта демократів, "повністю підтримують" застосування санкцій проти Росії і тих, хто її підтримує в агресії проти України, але пропонують звернути увагу на "багато розумних пропозицій" щодо підтримки України, які вже було внесено на розгляд Конгресу.

"Цей законопроект точно не є однією з них. Натомість він підриває підтримку України Сполученими штатами, коли вона найбільше потребує нас", - кажуть демократи.

Законопроект про санкції проти РФ

Як писав УНІАН, у квітні минулого року сенатор-республіканець Ліндсі Грем разом із демократом Річардом Блюменталем за підтримки інших депутатів з обох партій вніс до Сенату законопроект про "пекельні" санкції проти Росії. Мета – змусити Росію до серйозних переговорів про мир з Україною. На початковому етапі законопроект передбачав жорсткі первинні санкції проти російських посадовців, банків та цілих секторів економіки, а також вторинні 500% митні тарифи на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та нафтопродукти (з акцентом на Китай, Індію та інші). Грем активно просував його як інструмент тиску на РФ та її "спонсорів".

Законопроект швидко набрав понад 80 прихильників у Сенаті, але так і не був винесений на розгляд депутатів через спротив Білого дому і республіканського керівництва Сенату. Згодом законопроект був перероблений, і початкові 500% мита для всіх покупців російської енергії були зменшені до 100% і передбачалися вже тільки для топ-5 покупців російської енергії.

Після того, як в липні автор законопроекту і близький соратник Трампа Ліндсі Грем раптово помер, президент США публічно допустив можливість ухвалення цього документу.

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