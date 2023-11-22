Міністр оборони США закликав усіх учасників контактної групи надати Україні системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін запевняє, що США здатні продовжувати зберігати підтримку для України і надавати безпекову допомогу одночасно з Ізраїлем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-17"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"Сьогодні ми зібралися, бо поділяємо бачення вільного, відкритого, заможного і безпечного світу. Тому, я пишаюся тим, що ця Контактна група, яка творить історію, зобов'язалася виділити понад 80 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з того часу, коли Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення. І я пишаюся вашими непохитними зобов'язаннями", - наголосив Остін.

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"Наша єдність надсилає чітке послання Путіну, що він не зможе протриматися більше за нас, або перемогти у протистоянні волі. І оскільки Путін продовжує його трагічну і невиправдану війну, він був змушений шукати підтримки в Ірану і Північної Кореї", - відзначив міністр оборони США.

Як сказав міністр оборони США, підтримка Іраном терористів ХАМАС і президента РФ Володимира Путіна створює глобальний виклик і порушує міжнародний порядок, заснований на правилах.

Остін наголосив, що Україна та Ізраїль стикаються з безжалісними ворогами, які налаштовані винищити обидві країни. "Ми бачимо, що Іран підживлює конфлікт як в Газі, так і в Україні шляхом озброєння ХАМАС і Путіна", - зазначив Остін.

"Але не сумнівайтесь, Сполучені Штати повністю здатні продовжувати нашу рішучу підтримку для України, навіть коли ми підтримуємо Ізраїль", - запевнив глава Пентагону.

Він наполегливо закликав усіх учасників засідання у форматі "Рамштайн" надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту її народу, оскільки Україна зустрічає ще одну зиму у війні.

Остін нагадав, що під час відвідування України зустрічався президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та мужніми українськими військовими, які повернулися з поля бою. "Моє послання до них було простим: ми продовжимо виступати на стороні України стільки, скільки це буде потрібно", - запевнив Остін.

Міністр оборони США уточнив, що Контактна група продовжує зосереджувати зусилля на підтримці України, яка продовжуватиме воювати у зимовий період і захищати критичну інфраструктуру.

Як відзначив Остін, Україна вже повернула контроль над 50% своєї території, яка була окупована з лютого 2022 року.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони на загальну суму в 100 млн доларів.

До пакету увійдуть, зокрема, артилерійські снаряди, ракетна система HIMARS і додаткові боєприпаси, ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4 та інше.

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