У Відні повісився підозрюваний у тероризмі. Інцидент стався у поліцейському центрі за кілька годин до депортації чоловіка в Росію.
Як пише Bild, 40-річний підозрюваний із Дагестану повісився у депортаційному центрі, скориставшись кухонним рушником та шнурками від черевиків. Чоловіка звинувачували у зв'язках з Ісламською державою та в намірі влаштувати атаку на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні.
Сьогодні о шостій годині ранку підозрюваного мали депортувати до Росії. Його тіло знайшли у камері за кілька годин до цього.
Слідство встановило, що підозрюваний планував теракти разом із громадянином Таджикистану напередодні минулого Різдва та Нового року. За кілька днів до призначеної дати їх затримали: одного - в Австрії, другого - у Німеччині.
Росіянин вважається членом "Вілаята Хорасан" - філії Ісламської держави в Афганістані. Саме це угруповання у березні цього року взяло на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холлі".
Після закінчення терміну попереднього ув'язнення фігурантів справи перевели до спеціального поліцейського центру, де їх утримували під вартою в очікуванні депортації. У рішенні суду йдеться про те, що підозрювані належать до категорії "особливо небезпечних осіб, які не визнають ні верховенства права, ні закону".
Теракт у "Крокусі"
Увечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. Декілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Внаслідок цього загинули десятки людей, дуже багато постраждалих.
Відповідальність за теракт взяла він терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, та провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.
За даними Bloomberg, навіть оточення Путіна не вірить у причетність України до теракту у "Крокусі".