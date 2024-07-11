Слідство встановило причетність чоловіка до підготовки щонайменше двох терактів.

У Відні повісився підозрюваний у тероризмі. Інцидент стався у поліцейському центрі за кілька годин до депортації чоловіка в Росію.

Як пише Bild, 40-річний підозрюваний із Дагестану повісився у депортаційному центрі, скориставшись кухонним рушником та шнурками від черевиків. Чоловіка звинувачували у зв'язках з Ісламською державою та в намірі влаштувати атаку на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні.

Сьогодні о шостій годині ранку підозрюваного мали депортувати до Росії. Його тіло знайшли у камері за кілька годин до цього.

Відео дня

Слідство встановило, що підозрюваний планував теракти разом із громадянином Таджикистану напередодні минулого Різдва та Нового року. За кілька днів до призначеної дати їх затримали: одного - в Австрії, другого - у Німеччині.

Росіянин вважається членом "Вілаята Хорасан" - філії Ісламської держави в Афганістані. Саме це угруповання у березні цього року взяло на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холлі".

Після закінчення терміну попереднього ув'язнення фігурантів справи перевели до спеціального поліцейського центру, де їх утримували під вартою в очікуванні депортації. У рішенні суду йдеться про те, що підозрювані належать до категорії "особливо небезпечних осіб, які не визнають ні верховенства права, ні закону".

Теракт у "Крокусі"

Увечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. Декілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Внаслідок цього загинули десятки людей, дуже багато постраждалих.

Відповідальність за теракт взяла він терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, та провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

За даними Bloomberg, навіть оточення Путіна не вірить у причетність України до теракту у "Крокусі".

Вас також можуть зацікавити новини: