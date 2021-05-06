Заарештовано італійця, який воював на стороні російських бойовиків на окупованій Росією частині Донбасу.
Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на джерела.
Читайте такожBloomberg: Чорне море - наступне поле битви між Україною, Росією і СШАЗокрема, 28-річний чоловік з Мессіни, який, відповідно до повідомлень, воював за проросійські групи в Україні, був заарештований за межами Італії.
Як повідомили джерела зі слідчих органів, чоловік покинув Італію у 2016 році для участі у "незаконних бойових" діях.
Зокрема, він використовував російське озброєння під час бойових дій на Донбасі, носив російську армійську уніформу і брав участь у кримінальній групі, яка діє у декількох країнах.
Слідчі вважають, що ця справа підтверджує існування організації з фінансування і рекрутингу найманців для бойових дій на боці проросійських бойовиків, про що стало відомо під час аналогічного розслідування у 2018 році.
Також сказано, що інший чоловік Андреа Палмієрі, уродженець міста Ліворно, є підозрюваним посередником у вербувальній мережі. Ця особа перебуває у розшуку і, можливо, перебуває на території України, однак не уточнюється, чи йдеться про окуповані Росією території.
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