Чоловіка знайшов сплячим на скелі в провінції Кхонкен місцевий мисливець.

72-річний британський турист Баррі Веллер загубився в джунглях Таїланду і був змушений провести там три доби.

Про це повідомляє Sky News.

Чоловіка знайшов сплячим на скелі в провінції Кхонкен місцевий мисливець. Британець був виснаженим, з розірваною сорочкою і порізами на ногах.

"Пан Веллер і його 49-річна дружина Таві Чайсаенріт плакали, коли вони возз'єдналися в монастирі Донг Йен. Тоді пан Веллер сказав рятувальникам: "Спасибі вам мільйон разів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Баррі поїхав мотоциклом, сказавши дружині, що хоче помилуватися місцевими рисовими полями і лісами. Після цього він пропав.

Сам мотоцикл виявили раніше біля одного з рисових полів.

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Автор: Денис Прядко