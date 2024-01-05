Документ дає право екс-президенту стати делегатом Всебілоруських народних зборів та довічним членом верхньої палати парламенту.

Підписаний білоруським диктатором Олександром Лукашенком закон "Про президента Республіки Білорусь" закріплює нові гарантії для глави держави - зокрема, надає йому та членам його родини довічне право недоторканості.

Так, колишнього президента Білорусі відтепер не можна притягати до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з виконанням президентських обов'язків.

Також закон дає право президенту після відставки стати делегатом Всебілоруських народних зборів та довічним членом верхньої палати парламенту. Йому призначається довічна допомога у розмірі зарплати чинного президента, гарантується медичне забезпечення президентського рівня, державна охорона та право користуватися помічниками з доступом до урядового зв'язку.

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Крім того, закон встановлює вимоги до кандидатів на посаду глави Білорусі. З-поміж іншого, особам, що мають посвідки на проживання в іншій державі, балотуватися відтепер не можна. Зокрема, це стосуватиметься представників опозиції, які мешкали за межами країни.

Додамо, що чергові вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року.

Останні новини про Олександра Лукашенка

Наприкінці грудня Олександр Лукашенко заявив, що поставки російської ядерної зброї до Білорусі завершені. За його словами, "все на своїх місцях у хорошому стані".

Також УНІАН повідомляв, що Лукашенко побачив у президента України Володимира Зеленського готовність до переговорів. Зокрема, він зазначив, що український лідер "починає розуміти" необхідність політичного вирішення війни в Україні.

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