На думку, опозиціонера Октавіана Цику прирівнювання російської мови до румунської - це підрив основ Конституції.

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним закон про функціонування мов і статусу російської мови.

Про це в четвер, 21 січня, повідомляє Newsmaker.

Рішення, яке не підлягає оскарженню, суд прийняв за запитом трьох депутатів від опозиції - Октавіана Цику, Діну Плингеу і Марії Чобану.

Автори запиту порахували, що новий закон про функціонування мов на території Молдови, де за російською закріплений статус мови міжнаціонального спілкування, порушує права більшості громадян.

На думку Октавіана Цику, прирівнювання російської мови до румунської - це підрив основ Конституції.

"Це точка неповернення. Або ми йдемо до незалежності, або залишаємося придатком», - сказав Цику.

Однією з причини скасування закону є також його прийняття з численними порушеннями - без обов'язкового висновку уряду і ряду міністерств.

Читайте такожРазумков: територіальна цілісність і для України, і для Молдови-не просто слова

Конституційний суд погодився з доводами депутатів і визнав закон таким, що суперечить конституції. Він перестає діяти з моменту прийняття рішення конституційного суду. Це рішення є обов'язковим і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в грудні 2020 року повідомлялося, що парламент Молдови, більшість в якому зберігають союзники колишнього президента Ігоря Додона, прийняв ряд законопроектів, які представники проєвропейської опозиції назвали «токсичними». Зокрема, вони повернули російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування".

Візит Санду в Україну

Лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Санду перемогла на виборах президента Молдови, що відбулися в листопаді 2020 року.

Свій перший закордонний візит новий президент Молдови здійснила в Україну.

Президент України Володимир Зеленський назвав візит новообраного президента Молдови Маї Санду до Києва початком нових відносин між країнами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко