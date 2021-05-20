Колишнього президента Франції звинувачують у надмірних витратах під час спроб переобратися.

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі знову судять, але цього разу за незаконне фінансування масових і видовищних політичних мітингів під час виборів у 2012 році, коли він намагався знову обійняти найвищу державну посаду. Він був президентом лише один термін з 2007 до 2012 року.

Як пише The Guardian, сьогодні Саркозі не з'явився на відкриття судового процесу в Парижі. Але він постане перед судом наступного місяця. В березні він став першим президентом Франції після Другої світової війни, якого засудили до терміну у в'язниці. Тоді його визнали винним у корупції й торгівлі впливом.

Читайте такожThe Guardian: Президенти тепер не безкарні, хоча б у ФранціїНову справу називають "Bygmalion", тому що так називалася компанія, яка влаштовувала для Саркозі ретельно продумані й майстерно зняті стадіонні концерти перед тисячами шанувальників, коли він боровся за президентське крісло проти соціаліста Франсуа Олланда. Саркозі вважали одним з найкращих ораторів серед французьких правих. Він виголошував яскраві промови серед спеціально збудованих декораціях на велетенських майданчиках перед дуже великою аудиторією. При цьому, Саркозі виступав під музику, яку написали спеціально для нього. А відомі французькі режисери знімали все це видовище для показу на телебаченні.

Тепер Саркозі звинувачують в організації схеми, яка дозволила йому перевищити законні обмеження для фінансування передвиборчих кампаній. У Франції дозволено витрачати на це до 22,5 мільйонів євро. Згідно зі звинуваченнями, бюджет кампанії Саркозі був удвічі більшим.

Екс-президент Франції заперечує свою провину. Його оточення запевняє, що Саркозі нібито нічого не знав про організаційні подробиці й виплати. Адже він був надто зайнятий президентськими повноваженнями. Однак, екс-президента Франції і ще 13 людей звинувачують в організації чи отриманні вигоди від фальшивої схеми утворення рахунків, щоб приховати мільйони євро надмірних витрат на передвиборчу кампанію. Саркозі хотів здолати Олланда, який обіцяв розібратися з фінансовим сектором.

Читайте такожForbes: Саркозі відправили у в'язницю, але це тільки початокПрокурори кажуть, що бухгалтери попереджали Саркозі, що він перевищує обмеження, встановлені законом. Але натомість він провів ще більше шоу. Зрештою, передвиборча кампанія обійшлася йому в приблизно 43 мільйони євро. Втім, на відміну від інших підсудних у цій справі, його не звинувачують у шахрайстві, а лише в незаконному фінансуванні кампанії. Якщо суд визнає його винним, Саркозі додадуть ще рік у в'язниці й зобов’яжуть виплатити 3,7 тисяч євро штрафу.

Але це не єдина проблема екс-президента Франції із законом. Проти нього ще триває гучне розслідування за звинуваченнями в отриманні 50 мільйонів євро від колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі. Ці гроші дозволили Саркозі перемогти на виборах у Франції в 2007 році. В січні прокурори також відкрили провадження проти нього за звинуваченнями в торгівлі впливом у Росії.

Справа Саркозі: що відомо

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду - в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.

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Переклад: Лесь Димань